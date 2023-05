El título que lleva Camila Parker significa que llegó al trono por matrimonio, pero que no tiene ninguna obligación ni función específica, como sí la tiene el monarca, Carlos III.

A la esposa del rey no se le iba a dar esa designación por respeto a la memoria de la princesa Diana, primera esposa del hijo de la reina Isabel II y mamá de los príncipes William y Harry, pero la difunta soberana pidió, meses antes de morir, que sí le dieran el título a su nuera.

No obstante, si Carlos III fallece o renuncia al trono, Parker —que no ha podido dejar un vicio que le daña la piel y los dientes— no tendrá ninguna posibilidad de tomar el lugar de su marido, así como tampoco la tienen las esposas de los príncipes, Kate Middleton y Meghan Markle.

Quién le sigue a Carlos III en la línea de sucesión al trono británico

El príncipe William, primogénito del monarca y la princesa Diana, será el próximo rey de Inglaterra y, por lo tanto, es el primero en la línea de sucesión.

En caso de que él muera o no pueda asumir el cargo, no será su hermano, el príncipe William, el que llegue al trono, sino su primogénito, el príncipe George, de 10 años.

En esta imagen se puede apreciar la línea de sucesión del Reino Unido:

La tercera heredera al trono es la princesa Carlota, la segunda hija de William y Kate, y el cuarto es el hijo menor de ellos, el príncipe Louis, de cinco años.

Después de los menores sí viene Harry, que dicen no es hijo del rey Carlos III, y sus hijos con Meghan Markle, Archie y Lilibet.

Cuántos años tiene el rey Carlos III

Asumió su cargo con 74 años, pero en noviembre de 2023 cumple 75, pues nació en 1948. El monarca británico es el más longevo en ser coronado y, por eso, algunos videntes han dicho que su reinado sería muy corto.

Durante su ceremonia, en la que estuvo presente la memoria de Lady Di, se hizo un rito católico para bendecir su reinado.