La coronación de Carlos III acapara todos los titulares de la prensa en el mundo. El evento, que ocurrirá el 6 de mayo, ha estado lleno de rumores y de situaciones inusuales para la monarquía inglesa, siempre apegada a sus ancestrales tradiciones. El monarca ha tenido que sortear los rumores sobre la infidelidad del príncipe William y la indecisión del príncipe Harry, quien tardó mucho en aceptar la invitación al evento familiar más grande de los últimos tiempos.

(Lea también: Papa Francisco regaló a Carlos III, por su coronación, reliquias que valen millonadas)

“Ya están hablando de separación”, dice Mhoni Vidente, sobre Harry y Meghan

Mhoni Vidente hizo unas predicciones inquietantes para la realeza, y tienen que ver con el Rey y sus dos hijos. “Vienen cosas muy fuertes para la monarquía inglesa después del 6 de mayo, en la era de Tauro, que es completamente impulsiva, temperamental, fuerte y decisiva para el mundo entero”.

Respecto a la coronación, que no tendrá tantos invitados como ocurrió en la reina Isabel II, madre del actual monarca, la cubana se refirió a un invitado en particular. “Harry si va a ir, pero Meghan, su esposa, no. Ya están en trámites de divorcio, ya están hablando de separación, ya saben que Meghan está saliendo con alguien más. Meghan se ha salvado de que no le pase lo mismo que a la princesa Diana en su momento, pero ya no la quieren cerca de ellos”. La experta hizo una predicción no muy agradable sobre el hijo menor del soberano, aunque no habló de un tiempo determinado para la misma. “Harry completamente devastado, traicionado, depresivo, va a atentar contra su vida”.

(Vea también: Astróloga habló de la posible reconciliación de William y Harry en la coronación del rey)

Según Mhoni Vidente, este será el tiempo de reinado de Carlos III

La vidente también habló sobre el futuro del hijo mayor de la reina Isabel II, quien, cuando su mamá ascendió al trono, tenía 4 años y que en noviembre cumplió 74.