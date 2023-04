La realeza europea podría estar cerca de sufrir una gran sacudida y precisamente por asuntos del corazón. Mhoni Vidente, en sus predicciones para abril ha visualizado varias rupturas, algunas de las que habló en el pasado y otras que aparecen en el panorama.

“La carta de los amantes va a seguir hablándome de divorcios, empieza otra vez la era de los divorcios en el mundo entero: el rey de España, el príncipe William o el príncipe Harry la princesa Letizia hablando de separación y divorcio”, dijo Mhoni Vidente, quien también mencionó la ruptura de Barack y Michelle Obama.

Al final de su lectura, la cubana dejó un mensaje. “No se peleen, no se tomen las cosas a pecho, razonen, piensen y vean un futuro mejor y prometedor con la pareja, pero el divorcio no es una tragedia, la tragedia es vivir con alguien con quien tú ya no quieres estar”.