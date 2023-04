Después de 70 años en los que se mantuvo en el trono una misma reina, el sábado 6 de mayo la historia cambiará, pues ese es el día en que el nuevo rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila Parker, portarán sus coronas en un suceso que provoca expectativa.

El evento principal, que es justamente en el que toman posesión de sus títulos, se hará en la Abadía de Westminster, que es el edificio religioso más representativo del Reino Unido y está ubicado en Londres.

(Vea también: El trauma con el que el rey Carlos III vivió por años; Camila Parker le ayudó a superarlo)

Sin embargo, ese no será el único suceso que presenciará el mundo, ya que según informó el Palacio de Buckingham, habrá un “almuerzo nacional” y un concierto en el que, de acuerdo con medios británicos, se presentarían Lionel Richie, Take That, Olly Murs.

Además, habrá espacio para la promoción del voluntario y por supuesto, varios desfiles engalanarán las calles de Londres.

Lee También

Cuál será el protocolo y cómo será la coronación del rey Carlos III

De acuerdo con información de Infobae, lo primero que sucederá en el evento, es el recorrido o la “procesión” del rey, en compañía de su esposa, desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía.

Allí el arzobispo de Canterbury bendecirá y le entregará la corona de oro de San Eduardo que data de 1661, a Carlos III, frente a los más de dos mil invitados que están en la lista, después de que el rey haga su juramento en el que se comprometerá a:

“Gobernar de acuerdo con la ley, ejercer la justicia con misericordia y mantener la Iglesia de Inglaterra”.

Así como cuando murió la reina, en septiembre de 2022, todo el protocolo que se realizó fue bajo el nombre de “Operación Puente de Londres”, la coronación se llama “Operación Golden Orb”.

Otro de los detalles sobre la ceremonia es que, según The Telegraph el monarca solicitó que la música que se toqué en el evento sea ortodoxa y griega para homenajear a su difunto padre, el duque de Edimburgo.

Cabe destacar que otro hecho importante, es que será la primera vez en casi 100 años, que el Reino Unido verá la coronación de una reina consorte y que usará la corona de la reina María de Teck. La última fue la reina madre, Isabel, en 1937.

(Vea también: No habrá “diamante maldito”; así será la corona que usará Camila Parker en la ceremonia)

Al día siguiente de la proclamación, habrá un concierto que estará a cargo de un “coro de la coronación” cuyos miembros son cantantes aficionados, integrantes de coros de refugiados, trabajadores de la salud y grupos LGTBQ+.

En la noche del segundo día, también se hará un evento importante llamado “Ilumina a la nación”, que será un espectáculo de luces con drones, láseres y proyectores en los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Finalmente, en el tercer día, el objetivo es impulsar el trabajo caritativo, por lo que se le rendirá homenaje al rey Carlos III por su bondad en los últimos años, invitando a la comunidad a ser parte de los voluntariados.