EL pasado 14 de febrero no fue un día de San Valentín habitual para la pareja real conformada por Kate y William, los príncipes de Gales, más bien fue una fecha amarga, pues la celebración del tradicional santo fue ensombrecida con los rumores de infidelidad de parte de él.

Los medios británicos empezaron a hablar de una crisis matrimonial que fácilmente conduciría a una separación inminente de la pareja, que ocupa un lugar preferencial entre los súbditos de Gran Bretaña, pues poseen los niveles de mayor aceptación y buena imagen de la familia real inglesa.

La situación que no ha sido desmentida ni conformada por los voceros de la realeza pero, según los tabloides ingleses, William y Kate permanecen distantes por la infidelidad de él con la marquesa de Cholmondeley Rose Hanbury, mejor amiga de la princesa de Gales hasta hace un tiempo.

Los rumores se avivaron cuando resurgieron imágenes tomadas en el 2019 durante una fiesta, donde supuestamente William besa a Rose.

Estas serían las imágenes de la mansión en la que el heredero al trono del Reino Unido tendría sus encuentros con Rose Hanbury.

To recap, William and Kate now have four large homes: Ten bedroom Anmer Hall on the Sandringham Estate, a large house on the Balmoral estate, a huge ‘apartment’ in Kensington Palace and now this house in Windsor. Two are state owned, two are state subsidised. https://t.co/7y6cS6bYGD pic.twitter.com/yaQF1YYFoY

— Republic (@RepublicStaff) June 15, 2022