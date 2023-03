Para Harry, que dicen que no es hijo del Rey Carlos III, aún hay muchas preguntas sin resolver sobre el fallecimiento de su mamá, que sucedió en París (Francia), cuando iba en un carro perseguido por ‘paparazzis’.

En su libro autobiográfico, donde el Duque de Suxxes reveló el apodo que le tenía a su madrasta, Camila Parker, el príncipe contó que creía que su mamá había fingido su muerte para escapar de los medios, que vivían detrás de ella luego de separarse del hijo de la reina Isabel.

Esa idea lo acompañó hasta los 23 años y al periodista Anderson Cooper, de 60 Minutes, también le compartió el sentimiento que tenía:

“Durante mucho tiempo me negaba a aceptar que se había ido. Por una parte, ella nunca nos haría algo así. Pero por otra, tal vez todo era parte de un plan. Durante un tiempo pensé que nos llamaría e iríamos a reunirnos con ella“, declaró en este video:

El esposo de Megan Markle agregó que incluso habló con su hermano, William, sobre eso y él pensaba similar.

A sus 20 años, contó el menor de los hijos del rey Carlos III, indagó los archivos de la muerte de Lady Di buscando pruebas de que ella sí iba en el carro y de sus heridas. Tres años después viajó a París y le pidió a su chófer que lo llevará por la ruta en la se accidentó su mamá, pues quería comprobar si un carro se podía volcar a la velocidad a la que ella iba.

Aunque no tiene todas las respuestas que quisiera de la muerte de su mamá, ya no le interesa seguir investigando, pues cree que eso no cambiará nada.

Príncipe Harry dice que contactó a Lady Di por medium

El hermano de William, con quien tuvo una dura pelea, aseguró, según el Cuore, que él quería hablar con su mamá y contrató los servicios de una medium.

Ella le le dijo que Lady Di había estado presente en la Navidad del 2020 que él compartió con su hijo y su esposa. Esa noche, Archie (su primogénito), rompió un adorno.

“‘Tu madre dice… el adorno. Tu madre dice… algo sobre un adorno navideño, de una madre ¿o una abuela? ¿Cayó? Archie trató de arreglarlo. Tu madre dice que se rió un poco por eso”, le dijo la medium, según el príncipe.

Supuestamente, la exesposa del Rey Carlos III también le dijo a su hijo, a través de la medium, que sabía que tenía muchas preguntas y que estaba muy orgullosa de él.