Un nuevo escándalo sacude a la monarquía británica, poco antes de la coronación del rey Carlos III, que será el 6 de mayo. Los medios han ventilado una presunta infidelidad del príncipe William, quien estaría viviendo una relación extraconyugal con Rose Hanbury, miembro de la realeza, quien además, habría sido muy cercana a Kate Middleton, princesa de Gales y esposa de William.

Los rumores vienen desde 2019, cuando se conocieron fotografías de William y Rose en actitudes comprometedoras en un club ubicado en Suecia. En este punto se dice que Iris Marina, hija de la noble, podría también serlo del príncipe de Gales y no de su esposo, el marqués de Cholmondeley, de quien se dice, está divorciándose. El escándalo es tal, que también se dice que la aventura desembocaría en divorcio.

Cuando se conocieron las fotografías, por medio de una firma de abogados, Harbote and Lewis, el príncipe William, hijo mayor del rey Carlos III, emitió un comunicado, en el que afirma todas las conjeturas carecen de veracidad, además de calificarlas como dañinas para su familia, además de atentar contra su intimidad y la de los suyos. “Además de ser falso y dañino, la especulación de la falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad, conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, dice el escrito.

“terribles”, así serían las peleas entre el príncipe William y Kate

Se conoció que según Tom Quinn, autor de Gilded Youth: A History of Growing Up in the Royal Family: From the Tudors to the Cambridges, el matrimonio ha tenido momentos críticos. El también escritor de libros como Scandals of the Royal Palaces, le dijo a Fox News Digital, que sus fuentes, miembros de la realeza y otros allegados a la monarquía, que la relación entre el matrimonio es cada vez más tensa. “Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también; pero no siempre es cierto”.

Existen varias versiones que refuerzan la información difundida por medios británicos, pues según las fuentes de Quinn, la relación entre los príncipes de Gales es distante en privado, y Kate Middleton habría dicho a un vendedor de flores que su esposo ya no tenía los detalles que acostumbraba en el pasado. Esa declaración se habría dado el 14 de febrero, Día de San Valentín, fecha en que se dice, William y Rose se habrían tenido una cena romántica.