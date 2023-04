William y Harry, los hijos del rey Carlos III y Lady Di, protagonizarán uno de los momentos clave el día de la coronación de su padre. La relación entre el príncipe de Gales y el duque de Sussex era, hasta hace unos años, inmejorable, como siempre lo deseó su madre. El punto de quiebre se presentó con el noviazgo y posterior boda del menor de los hermanos con la exactriz Meghan Markle, unión que generó dudas en el hermano mayor y que fue generando roces, en los que estaba incluida Kate Middleton, princesa de Gales, por quien Harry tenía un cariño muy especial.

La decisión de Harry y Meghan de abandonar sus deberes reales y buscar su vida por aparte, primero en Canadá y luego en Estados Unidos, donde viven con sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana, fue un golpe en el vínculo fraterno entre los hermanos, quienes en público, como es costumbre en la familia real, parecían muy tranquilos, como si no pasara nada entre ellos.

Las declaraciones de Harry y Meghan, las acusaciones de racismo y persecución y las revelaciones del duque respecto al carácter de su hermano y las terribles peleas que se presentaron entre ellos abrieron una brecha entre los que se consideraban inseparables, siempre dispuestos a preservar y hacer crecer el legado de su mamá, la princesa del pueblo.

¿Qué dice famosa astróloga sobre la relación entre William y Harry?

Penny Thornton, famosa astróloga inglesa, quien tuvo una relación muy cercana con Lady Diana, progenitora de William y Harry, vaticinó que la relación entre ellos está muy lejos de repararse.

Según la experta, hay mucho dolor que sanar, de parte y parte, pero sobre todo en el príncipe de Gales, para quien han sido muy difíciles las declaraciones de su hermano menor, quien en el documental ‘Harry & Meghan’ y en Spare, su autobiografía, se refirió a intimidades no solo suyas, sino también de la familia real, hechos que le produjeron gran desilusión.

Aunque los dos se verán en la coronación, la primera vez después de las revelaciones, no se garantiza que estén rumbo a la reconciliación, pues de hecho, Thornton dice que su relación no volverá a ser como antes, a pesar de los esfuerzos del monarca para unirlos de nuevo. No se sabe si el duque, quien estará pocos días en Londres, se reunirá con el esposo de Kate Middleton o únicamente socializará con él durante los actos protocolarios.