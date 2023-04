De acuerdo con la revista Vogue de España, se espera que toda la familia de Gales esté presente en la coronación, y aunque todavía no se ha confirmado el papel que desempeñarán la princesa Carlota y el príncipe Luis, se conoce que será el príncipe Jorge quien ejerza uno de los pajes de honor durante el servicio.

Por otro lado, luego de varias indecisiones, finalmente, el príncipe Harry, duque de Sussex, confirmó su asistencia ese día y llegará al lugar sin su esposa, Meghan Markle, la cual se quedará en California con sus hijos.

¿Cuándo es la coronación de Carlos III?

El próximo sábado 6 de mayo, en la mañana, se llevará a cabo la esperada ceremonia, según anunció el palacio de Buckingham. Una fecha que está cercana al aniversario número 70 de la coronación de la fallecida reina Isabel, ya que solo hasta hasta el 2 de junio de 1953 fue coronada.

¿En dónde será la coronación?

Así como se han hecho las coronaciones británicas en los últimos 900 años, el rey Carlos continuará la tradición y hará su ceremonia en el escenario de la Abadía de Westminster.

¿Cómo será la coronación?

De acuerdo con la información recogida por Vogue España, podría ser bastante diferente, ya que el Palacio de Buckingham indicó en un comunicado que, aunque la ceremonia “ha mantenido una estructura similar durante más de mil años” en esta oportunidad reconocerá “el espíritu de nuestro tiempo” y “reflejará el papel actual del monarca y su mirada hacia el futuro”.

Según The Telegraph, citado por Vogue, la ceremonia será más corta, que las tres horas que duró la de la reina Isabel, menos costosa e incluirá más representantes de diferentes credos y comunidades con el fin de reflejar más fielmente la diversidad étnica de la nación.

De igual manera, el palacio informó en enero que los reyes llegarán a la Abadía de Westminster en la carroza de Estado del Jubileo de Diamante, creada para conmemorar el 60 aniversario del reinado de Isabel II en 2012, y regresarán en la carroza de Estado dorada.

Finalmente, los actos protocolarios terminan con los miembros de la realeza juntos en el balcón del Palacio de Buckingham.

¿Cuál es el código de vestimenta para la coronación?

El rey Carlos ha pedido que los pares, es decir, los duques, marqueses, condes, vizcondes y barones que componen la aristocracia británica lleven su “armiño parlamentario habitual” o simplemente su traje de negocios habitual, según confirmó The Telegraph.

¿La reina consorte Camilla será coronada junto al rey Carlos III?

Camilla será coronada junto al monarca en cumplimiento con la declaración de la reina Isabel II de que era su “sincero deseo” y se hará con la corona con incrustaciones de diamantes de la Reina María, indicó Vogue.

¿Quiénes asistirán a la coronación de Carlos III?

Por lo menos 2.000 personas han recibido la invitación, entre los cuales hay miembros de la familia real, representantes de las Cámaras del Parlamento y de la Iglesia, destacados políticos de la Commonwealth y de todo el mundo.

¿El día de la coronación será festivo?

En efecto se añadirá una festividad al calendario, al igual que ocurrió con la coronación de la reina Isabel II. Aunque el acto en sí caerá en sábado, el gobierno ha confirmado que el lunes siguiente, 8 de mayo, será festivo.

¿Qué artistas se presentarán en la coronación de Carlos III?

La lista de las primeras actuaciones confirmadas está encabezada por Katy Perry, Lionel Ritchie y Take That, además de Andrea Bocelli y Freya Ridings. Tanto Perry como Ritchie han colaborado anteriormente con organizaciones benéficas de la corona, mientras que Gary Barlow, de Take That, fue el encargado de comisariar el Concierto del Jubileo de Diamante en 2012.

¿La coronación del rey Carlos III será transmitida?

Sí, ya que tienen el objetivo de que sea un evento como la coronación de la reina Isabel II, una ceremonia que se retransmitió por televisión y atrajo a unos 27 millones de espectadores en el Reino Unido.