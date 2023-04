Sarah Ferguson, duquesa de York y ex esposa del príncipe Andrés, ha advertido a los ‘royals’ de la familia la importancia de sus decisiones y lo que pueden afectar al circulo familiar.

En conversación con el diario The Independen, la ex cuñada del actual Rey Carlos III, recordó lo difícil que fue para ella estar casada con un royal y tener dos hijas, Eugenia y Beatriz. “Estar dentro de la familia Windsor implica un intenso escrutinio público y exige mantener las formas en todo momento”.

“Yo me casé y entré en la familia real en 1986. Y eso fue un inmenso honor para mí, pero también trajo consigo la presión de vivir bajo el ojo público. La pasé mal en ocasiones, y creo que las redes sociales acentuarían esos problemas a día de hoy”, comentó Ferguson.

Por otro lado comentó: “Bueno, no puedes tenerlo todo. No puedes sentarte en la valla con un pie dentro y otro fuera. O estás dentro, o estás fuera. Así que luego no llores si no te invitan a una boda. Decidiste irte, así que vete y vive tu vida”, Aunque en su entrevista no mencionó de quién hablaba, todo parece indicar que las palabras fueron dirigidas a la duquesa de Sussex.

Ferguson ahora convertida en novelista por su libro ‘A Most Intriguing Lady’, comentó hace un par de semanas a la revista People: “No creo que ninguna persona tenga derecho a juzgar a otra. No puedo emitir ningún juicio. He sido juzgada toda mi vida, y no tengo ningún juicio sobre los Sussex”.

En 2019 Sarah comentó en Vogue Arabia “Debe ser duro para Meghan, puedo identificarme con ella, creo que ella es moderna y fabulosa. Ella ya ha sido famosa antes (…) . “Procuro no dar consejos porque se sacan de contexto, pero he estado en el lugar de Meghan, todavía lo estoy. Siempre hay un giro de negatividad y simplemente se vuelve tan triste y cansado… Es duro y malo”

Sarah Ferguson no estará en la coronación del rey Carlos III



La duquesa de Sussex no va a ser la única ‘royal’ británica que se pierda el gran evento aunque, en este caso, las circunstancias son diferentes. En este caso será la ex esposa del príncipe Andres, Sarah Ferguson quien no es miembro de la Familia Real, tan solo la madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York, y ex mujer del príncipe Andrés. Por este motivo, no hay ninguna razón que justifique su presencia en este acontecimiento histórico para el reino unido.

Ha sido el diario The Independent quien ha confirmado la noticia que Sarah Ferguson no ha sido invitada a la Coronación. Parece ser que la noticia no ha sido sorpresa para Ferguson, Amigos de la duquesa de York ha comentado al mismo diario que ella ha sido un gran apoyo para Carlos y Camila, y no quiere que en su día más importante se hable de ella.

¿Por qué odian a Sarah Ferguson?

Una de las razones de peso es que durante los seis años de matrimonio con el príncipe Andrés, Fergie mantuvo varias relaciones extramatrimoniales, Unas fotos filtradas a la prensa en las que se aprecia a la ‘Royal’ en situación cariñosa con el millonario Steve Wyatt, propinó su divorcio con el duque de York.

Después fueron reveladas las fotografías en las que aparecía Sarah Ferguson haciendo topless en una piscina mientras John Bryan, un administrador financiero americano, le chupaba un pie, eso le valieron tener que firmar el divorcio y perder el título de Su Alteza Real.