Justamente por eso, la prensa británica empezó a decir que el príncipe Harry en realidad sería hijo del jinete Hewitt, y no de Carlos III, por el parecido que tienen.

No obstante, el mismo profesor de la princesa Diana aseguró en una entrevista con Mirror que no había posibilidad de que él fuera el padre del hijo menor del monarca de Inglaterra.

(Vea también: Quiénes son los hijastros del rey Carlos III y cómo se llevan con Harry y William)

“Ciertamente el cabello rojizo es similar al mío y la gente dice que nos parecemos. Nunca he apoyado este tipo de comparaciones y aunque estuve con Diana por un largo periodo, puedo decir que no soy el padre de Harry. Cuando la conocí, él era un pequeño niño”, declaró en 2002.

Sin embargo, hay quienes siguen creyendo en esa y otras teorías que giran alrededor de la realeza británica como las que se exponen en este video:

James Hewitt —también oficial retirado de Caballería del ejercito de Reino Unido— publicó un libro sobre su historia con Lady Di y hasta aseguró que iba a vender 64 cartas que ella le escribió, indicó El Confidencial.

Luego abrió un campo de golf, apareció en el ‘reality’ Factor X de Inglaterra y en 2009 fue a España; en Marbella, abrió un restaurante, The Polo House.

(Vea también: Quién es el exesposo de la reina Camila Parker y qué fue de él luego de la separación)

Después de cuatro años, el local quebró. Años más tarde sufrió un ataque al corazón y un derrame cerebral de los que salió bien librado. A sus 62 años (en 2021) se supo que Hewitt trabajaba como jardinero con un salario de 4.000 libras esterlinas al año, en una comunidad de Inglaterra.

Esta son imágenes de él en ese oficio:

EXCLUSIVE: Princess Di’s ex-lover James Hewitt is working as £4,000-a-year gardener at his elderly mother’s flat https://t.co/uDlJYLBrFw

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2021