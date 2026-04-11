La misión Artemis II llegó a su fin con éxito luego de que la cápsula Orión amerizara en el océano Pacífico, marcando el regreso de una tripulación humana desde la órbita lunar por primera vez en más de 50 años.

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El descenso se llevó a cabo según lo previsto, luego de una compleja maniobra de reentrada a gran velocidad en la atmósfera terrestre. A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes completaron una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna.

Las primeras imágenes difundidas por la Nasa mostraron a los astronautas aún dentro de la cápsula Orión, saludando y siguiendo los protocolos médicos iniciales mientras equipos de rescate aseguraban la nave en el océano Pacífico.

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Posteriormente, la tripulación fue asistida para salir del módulo, en medio de aplausos y gestos de alivio, evidenciando el buen estado físico en el que regresaron a la Tierra.

La tripulación se caracterizó por la participación por primera vez en la historia de una mujer y del primer astronauta no estadounidense en una misión de este tipo.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Christina Koch al terminar misión Artemis II?

Luego del amerizaje, una de las primeras en comunicarse fue Christina Koch, quien envió un mensaje de saludo y tranquilidad al equipo en Tierra, en la transmisión en vivo, confirmando que la tripulación se encontraba en buen estado. Sus palabras marcaron el inicio de las reacciones oficiales luego de una misión considerada clave para el futuro de la exploración espacial.

Minutos después, el comandante Reid Wiseman también intervino para informar que todos los integrantes estaban en “perfectas condiciones”, lo que fue recibido con alivio en el centro de control de la NASA. El contacto se restableció luego de los minutos críticos de silencio que acompañan la reentrada.

El regreso de la cápsula Orión incluyó un descenso controlado con paracaídas y un amerizaje preciso en el Pacífico, cerca de la costa de California. Equipos de rescate se desplazaron rápidamente al lugar para asegurar la nave y asistir a los astronautas, completando así una operación sin contratiempos mayores.

Durante su viaje, la tripulación recorrió cientos de miles de kilómetros y alcanzó distancias récord respecto a la Tierra, además de observar la cara oculta de la Luna y fenómenos como un eclipse. La misión no solo tuvo un carácter científico, sino también simbólico, al retomar la exploración lunar luego de décadas de pausa.

Este hito se convierte en un paso fundamental dentro del programa Artemis, que busca llevar nuevamente humanos a la superficie lunar en los próximos años. Con el éxito de Artemis II, la NASA avanza en su objetivo de establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar futuras misiones hacia Marte, según recogió AFP.

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