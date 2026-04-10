La misión Artemis II llega a su fase final este viernes 10 de abril con el regreso de la nave Orión a la Tierra, luego de completar un viaje de cerca de 10 días alrededor de la Luna. En esta etapa, los astronautas enfrentaron uno de los momentos más críticos: el ingreso a la atmósfera terrestre, en el que la cápsula desciende a gran velocidad y soporta temperaturas extremas antes de continuar su trayectoria de forma controlada hacia el océano Pacífico.

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El amerizaje ocurrió en la costa de California, donde equipos de recuperación de la NASA ya se encuentran desplegados para asistir a la tripulación una vez tocó el agua. De hecho, unidades conjuntas de la agencia espacial y del ejército estadounidense lograron ubicar la cápsula Orión tras su descenso, marcando un paso clave para el cierre exitoso de la misión.

Según el protocolo establecido, los astronautas serán evacuados de la cápsula y trasladados en aeronaves hasta el buque USS John P. Murtha. Helicópteros de la Armada de Estados Unidos estarán a cargo de llevar a la tripulación desde el punto de amerizaje hasta la embarcación, donde recibirán atención médica inicial y serán sometidos a evaluaciones tras su regreso desde el espacio.

LIVE: They are coming home. Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

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Este cierre representa un avance significativo dentro del programa Artemis, ya que permitió comprobar que la nave puede viajar hasta la órbita lunar y regresar de manera segura con personas a bordo. Además, la información recopilada durante la misión será fundamental para futuras expediciones, en especial para Artemis III, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna.

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