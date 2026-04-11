El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a la tripulación de Artemis II luego de su amerizaje en el océano Pacífico, maniobra que marcó el cierre de su viaje alrededor de la Luna. La cápsula Orión descendió con éxito tras completar una misión de aproximadamente diez días en el espacio.

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(Vea también: El gran final lunar de Artemis II, a punto de llegar con un amerizaje en el Pacífico)

A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se convirtieron en la primera tripulación en sobrevolar la Luna desde el programa Apolo. La misión formó parte de la estrategia de la NASA para retomar la exploración tripulada del satélite natural.

El pronunciamiento del mandatario se conoció a través de Truth Social, donde destacó el desempeño del equipo. “Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto”, escribió Trump en su red social.

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En la misma publicación, el presidente habló sobre el orgullo institucional por la misión. “Como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”, agregó, en referencia al éxito del programa liderado por la NASA y al cumplimiento de los objetivos técnicos previstos durante el vuelo.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Donald Trump anunció posible viaje a Marte

Además, Donald Trump anunció que espera recibir a los astronautas en la Casa Blanca en los próximos días. El encuentro serviría para reconocer el trabajo de la tripulación y reforzar el respaldo del Gobierno a las futuras fases del programa espacial.

El mandatario también hizo énfasis en los próximos pasos de la exploración. “Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte”, afirmó, al mencionar los planes de Estados Unidos para avanzar hacia misiones tripuladas al planeta rojo en el mediano plazo, según recogió AFP.

De esta manera, Artemis contempla nuevas misiones en los próximos años, incluida la llegada de astronautas a la superficie lunar. Con el éxito de Artemis II, la NASA consolida su hoja de ruta para establecer presencia sostenida en la Luna y sentar las bases de futuras expediciones hacia Marte.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.