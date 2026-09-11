Por: El Espectador

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Una plataforma funeraria que se mantiene prácticamente intacta, con los restos de 38 individuos, fue descubierta en la zona arqueológica de Chan Chan, ubicada en el norte de Perú. El Ministerio de Cultura de ese país informó sobre este hallazgo, el cual calificó como “excepcional”, debido a que los vestigios humanos podrían haber sido depositados hace casi 600 años en esa estructura, que hasta ahora ha permanecido protegida bajo tierra.

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La sepultura consiste en una cámara central de 1,2 metros de ancho por 5 metros de profundidad, a la que se accede mediante una amplia escalinata que desciende unos 2,5 metros. Dentro de esa cámara se encontraron los restos de una persona acompañada de piezas arqueológicas elaboradas en concha y metal. El espacio se complementa con dos cámaras laterales de 1,5 metros de ancho por 8 de largo y 3,5 de profundidad cada una. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, en una de esas cámaras no había restos óseos, pero sí armas y emblemas de metal; en la otra, los arqueólogos hallaron restos de 20 individuos. A estos se suman otros 18 cuerpos localizados en la misma plataforma funeraria, sumando 38 en total.

Uno de los aspectos más intrigantes para los investigadores del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH), del Ministerio de Cultura, es el descubrimiento de un individuo cuya disposición funeraria se aparta de lo habitual en la sociedad Chimú, que tenía en Chan Chan su capital. Este cuerpo fue colocado extendido en el fondo de una cámara, en contraste con los rituales funerarios Chimú, que preferían posiciones flexionadas o sentadas. Según los expertos, esto podría deberse a un ritual de sacrificio o una diferencia jerárquica marcadamente superior frente a los demás, aunque esa hipótesis seguirá siendo estudiada.

El responsable del proyecto, el arqueólogo Jorge Meneses, señaló que, hasta ahora, el conocimiento sobre las tumbas de élite Chimú provenía de plataformas saqueadas y destruidas desde la época colonial, con contextos alterados e incompletos. Por ello, este hallazgo representa una oportunidad sin precedente para examinar los restos y artefactos conservados en su disposición original.

Entre los objetos encontrados destacan ornamentos y bienes ceremoniales, como orejeras, collares y tocados de metal, junto a figuras en concha marina y cajas de madera. Además, en algunos restos y piezas de cerámica se identificó pigmentación roja, reservada para los entierros de alto estatus según el ministerio. Todo el registro se realiza con tecnología de fotogrametría, que captura imágenes para modelado tridimensional de alta precisión, antes del delicado levantamiento de los restos.

¿Qué representa el hallazgo de la plataforma funeraria de Chan Chan para la arqueología en Perú?

El descubrimiento de esta plataforma funeraria es considerado fundamental porque, por primera vez, los investigadores pueden analizar entierros Chimú en su contexto original, no saqueado ni alterado. Esto aporta información clave sobre los rituales, jerarquías y costumbres funerarias de una de las culturas más importantes de la América precolombina, según reportó el Ministerio de Cultura.

¿Por qué la pigmentación roja en restos y cerámica de Chan Chan es relevante en la sociedad Chimú?

La presencia de pigmentación roja, tanto sobre restos humanos como en la cerámica hallada, indica que algunos de los individuos enterrados pertenecían a un rango superior. El pigmento rojo sagrado era utilizado exclusivamente para personas de alto estatus en los rituales funerarios andinos, lo que revela aspectos jerárquicos y simbólicos dentro de la sociedad Chimú, de acuerdo con la información del Ministerio de Cultura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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