Por: France 24

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Estados Unidos se enfrenta nuevamente al debate sobre la exposición pública de la pena de muerte tras la confirmación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la intención de transmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por la matanza en la base militar de Fort Hood en 2009. Este hecho sería el primero de su tipo desde 1936, cuando se llevó a cabo el ahorcamiento público de Rainey Bethea en Kentucky, evento al que asistieron entre 10.000 y 20.000 personas, según datos recogidos por France 24.

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La propuesta ha causado profundo rechazo entre sectores políticos de ambos partidos principales. Patty Murray, senadora demócrata, expresó su indignación al pedir que el Pentágono anule la decisión, argumentando que la justicia no requiere convertir una ejecución en un espectáculo. Alyssa Farah Griffin, exportavoz del Departamento de Defensa en la Administración Trump, coincidió parcialmente, asegurando que, aunque apoya la pena capital para terroristas, la retransmisión es nociva para la sociedad.

Emma Long, experta en derecho estadounidense de la Universidad de East Anglia, explica que la justificación tradicional para las ejecuciones públicas era infundir temor para disuadir el delito, pero tales argumentos se rechazaron históricamente por sus riesgos morales y sociales. Natasha Lindstaedt, de la Universidad de Essex, identifica esta medida con una tendencia a la espectacularización de la violencia y 'masculinidad tóxica', comparando la política de Hegseth con la estrategia de movilización política seguida por Donald Trump, especialmente hacia el movimiento MAGA (Make America Great Again).

Adicionalmente, se señala que la intención de exponer la ejecución al público acerca a Estados Unidos a prácticas de países con regímenes autoritarios como Irán o Corea del Norte. Según Emma Long, Estados Unidos siempre se ha distinguido por denunciar públicamente estas tácticas en la esfera internacional. La polémica adquiere aún mayor complejidad jurídica al considerar que la Constitución de Estados Unidos no prohíbe de forma explícita las ejecuciones públicas, dado que eran legales en el momento de redactarse la ley fundamental, aunque la Octava Enmienda prohíbe castigos "crueles e inusuales".

Expertos como Dafydd Townley y Richard Johnson observan que el asunto podría llegar a la Corte Suprema debido a este vacío legal. Además, advierten que el reglamento militar limita la asistencia presencial a las ejecuciones, prohibiendo la presencia de menores, un control imposible si la transmisión es pública. Finalmente, la posibilidad de retransmitir la ejecución por internet implica que personas de cualquier edad y lugar podrían acceder a este controvertido espectáculo, superando incluso las fronteras donde la pena de muerte ya está abolida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la retransmisión en directo de ejecuciones públicas en Estados Unidos ha generado polémica?

La intención de transmitir en directo la ejecución de Nidal Malik Hasan ha desatado fuertes críticas porque revive una práctica abandonada desde hace décadas en Estados Unidos y la asocia con regímenes autoritarios. Diversos expertos y figuras políticas consideran que este acto transformaría la pena capital en un espectáculo, lo que es visto como un retroceso en términos de derechos humanos y ética pública. Además, implica riesgos legales, sociales y morales, y podría vulnerar la discreción habitualmente asociada con la administración de justicia en una democracia liberal.

¿Qué obstáculos legales enfrenta la transmisión pública de una ejecución en Estados Unidos?

Uno de los principales obstáculos legales para transmitir una ejecución pública radica en la interpretación de la Constitución y la Octava Enmienda, la cual prohíbe los castigos "crueles e inusuales". Expertos citados por France 24 señalan también que el reglamento militar limita quién puede presenciar una ejecución y prohíbe la presencia de menores, una restricción imposible de garantizar en una transmisión abierta por televisión o internet. Esto podría llevar la discusión hasta la Corte Suprema, subrayando la complejidad de la posible transmisión.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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