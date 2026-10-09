Por: El Espectador

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Las autoridades francesas lograron recuperar dos valiosas obras del pintor Pierre-Auguste Renoir que habían sido robadas en septiembre del museo dedicado al artista en Cagnes-sur-Mer, una localidad situada en la región mediterránea del sur de Francia. Según informó la cadena BFMTV, este hallazgo representa un significativo alivio tanto para las autoridades municipales como para la comunidad local, que considera estas piezas parte fundamental de su historia y patrimonio. Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer, expresó su satisfacción al confirmar la noticia, subrayando la importancia de estas pinturas para el legado que Renoir dejó en la ciudad.

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Las piezas recuperadas, tituladas ‘Madame Colonna Romano’ y ‘Jeune femme au puits’, fueron halladas en un garaje y, según indicó el diario ‘Nice Matin’, se encuentran aparentemente en buen estado. El robo ocurrió el 8 de septiembre, cuando dos personas ingresaron al museo, cortaron los sistemas de sujeción de cuatro cuadros y escaparon con dos de ellos antes de que llegara la policía municipal, alertada por el sistema de alarma. Durante la huida, los responsables abandonaron en el jardín del museo otras dos obras que inicialmente también intentaron robar.

El proceso de investigación tuvo avances importantes el miércoles 7 de octubre, cuando la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) junto a la policía judicial de Niza detuvieron a seis individuos en diferentes regiones del país, específicamente en los departamentos de Alpes Marítimos, Hérault y Jura. Según información de BMFTV y el diario de Niza, dos de los arrestados son sospechosos directos de haber cometido el robo, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales y no se descarta la implicación de una organización criminal.

Inicialmente a cargo de la Fiscalía de Grasse y posteriormente transferida a la Fiscalía de Marsella, la investigación se caracterizó por una coordinación notable entre entidades y departamentos policiales. Este episodio ha puesto en énfasis la seguridad de los museos franceses. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, explicó que en julio de 2026 se anunció la ejecución de un plan nacional de seguridad para museos, dotado con un fondo de 30 millones de euros, que busca consolidar la protección de estos espacios mediante auditorías y revisiones constantes, así como nuevas regulaciones en préstamos de obras. Para 2027, el Ministerio de Cultura ya ha comenzado a identificar necesidades prioritarias en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se recuperaron los cuadros robados de Renoir en Cagnes-sur-Mer?

Las obras ‘Madame Colonna Romano’ y ‘Jeune femme au puits’ fueron localizadas en un garaje por la policía francesa tras un intenso trabajo de investigación por parte de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) y de la policía judicial de Niza. La detención de seis sospechosos y la coordinación de acciones en varios departamentos resultaron claves para dar con el paradero de los cuadros, según la información confirmada por BMFTV y el diario Nice Matin.

¿Qué medidas ha anunciado Francia para proteger sus museos tras el robo en Cagnes-sur-Mer?

De acuerdo con la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, se puso en marcha en julio de 2026 un plan de acción respaldado por 30 millones de euros para mejorar la seguridad en los museos del país. Esta estrategia incluye inspecciones obligatorias y aleatorias, reforzamiento de la Misión de Seguridad, Protección y Auditoría (MISSA) y nuevos requisitos para préstamos de obras de arte. Además, el Ministerio de Cultura avanza en la identificación de necesidades urgentes para el sector de cara a 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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