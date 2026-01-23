En un golpe significativo contra el narcotráfico internacional, autoridades estadounidenses y mexicanas anunciaron este viernes la captura de Ryan James Wedding, de 44 años, quien había sido incluido en la lista de los diez más buscados del FBI desde marzo de 2025, recogió Los Ángeles Times.

Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002 representando a Canadá, es acusado de dirigir una organización criminal transnacional aliada con el Cártel de Sinaloa, responsable de traficar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año desde Colombia, pasando por México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá.

La operación dejaba más de 1.000 millones de dólares anuales en ganancias ilícitas, según estimaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. Wedding fue detenido la noche de este jueves en México, donde se creía que se ocultaba bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

Inmediatamente después de su arresto, fue transportado a Estados Unidos a bordo de un vuelo del FBI para enfrentar cargos federales en una corte de Los Ángeles.

El director del FBI, Kash Patel, celebró la captura como el sexto fugitivo de la lista de los diez más buscados detenido en menos de un año, atribuyendo el éxito al liderazgo del presidente Donald Trump y a la cooperación internacional.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, también elogió la operación, destacando el trabajo incansable del FBI y la asistencia de las autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch y el embajador estadounidense Ron Johnson.

La recompensa por información que llevara a su captura había sido elevada a 15 millones de dólares en noviembre de 2025, lo que refleja la prioridad que las autoridades estadounidenses le daban a este caso.

⚠️ Ayúdanos a encontrarlo ⚠️

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico y aliado de un cártel 🇲🇽.

Se cree que está oculto en México. Hay hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

¿Quién es Ryan James Wedding?

El pasado deportivo de Wedding contrasta drásticamente con su presunta vida criminal. En 2002, representó a Canadá en la disciplina de eslalon gigante paralelo en snowboard, terminando en el puesto 24 a nivel mundial.

Sin embargo, según las investigaciones, desde 2011 hasta 2024, lideró una red de tráfico de drogas junto a su segundo al mando, Andrew Clark, quien fue arrestado en México en septiembre de 2024.

La organización utilizaba camiones semirremolques para transportar cientos de kilogramos de cocaína procedente de Colombia, a través de México y el sur de California, distribuyéndola en mercados de Norteamérica.

Los cargos contra Wedding incluyen dirigir una empresa criminal continua, tráfico de cocaína, lavado de dinero, intimidación y asesinato de testigos.

Entre los crímenes más graves se encuentran órdenes de asesinato, como el de un testigo federal en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero de 2025, donde la víctima fue ejecutada con cinco disparos en la cabeza para impedir su testimonio en un caso relacionado, mencionó BBC.

Además, se le acusa de orquestar dos homicidios en Ontario, Canadá, en 2023, relacionados con un cargamento de drogas robado. Autoridades lo han comparado con figuras como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, describiéndolo como un “narcotraficante y narcoterrorista moderno” debido a la violencia y el alcance de sus operaciones.

El vínculo con Colombia es particularmente relevante, ya que la cocaína traficada por la red de Wedding provenía principalmente de ese país. El asesinato en Medellín resalta cómo estas organizaciones criminales extienden su influencia más allá de las fronteras, afectando la seguridad en múltiples naciones.

Wedding enfrenta múltiples cargos federales en Los Ángeles, y su detención marca un hito en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

