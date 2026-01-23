Un hombre de 34 años fue capturado en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, señalado como responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada, luego de una investigación adelantada por las autoridades tras un grave episodio de agresión ocurrido a finales de 2025.

De acuerdo con la información oficial, los hechos que dieron origen al proceso judicial se registraron el 7 de diciembre de 2025, cuando el hoy capturado habría atacado físicamente a quien sería su pareja sentimental, utilizando una botella.

Según el dictamen médico, la víctima sufrió múltiples heridas: cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una más en el brazo derecho, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital de Kennedy, donde recibió atención especializada.

Además de las lesiones físicas, la mujer denunció que era víctima de amenazas reiteradas contra su vida, asegurando que el agresor manifestaba de manera constante su intención de atentar contra su integridad personal, lo que incrementó el nivel de riesgo evaluado por las autoridades.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades establecieron que el detenido se encontraba prófugo de la justicia, luego de que le fuera revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio. Esta situación dio origen a una orden de captura vigente, que finalmente fue materializada en Kennedy.

De acuerdo con registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el hombre presenta antecedentes judiciales por los delitos de fuga de presos y hurto, lo que fue tenido en cuenta durante las audiencias preliminares.

Tras finalizar las diligencias judiciales, un Juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario, mientras avanza el proceso penal en su contra.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho de violencia intrafamiliar o amenaza contra la vida, recordando que este tipo de alertas tempranas pueden evitar tragedias mayores y permiten una respuesta más rápida de las autoridades.

