El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó a las fuerzas de seguridad actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas” en la Franja de Gaza y acusó a Hamás de violar el alto el fuego.

“Tras una violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu mantuvo consultas con el ministro de Defensa y altos funcionarios de seguridad y ordenó actuar con fuerza contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, dijo su oficina en un comunicado.

Noticia en desarrollo…

