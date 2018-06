El exintegrante de Take That se robó todas las miradas en el evento y no solo porque hizo pistola ante las cámaras o porque trajo a la actualidad su icónico tema ‘Rock Dj’, sino por el diseño ‘animal print’ que llevaba puesto, una creación de la reconocida marca Givenchy.

En medio del campo de juego, el músico provocó el primer momento ‘fashionista’ de la temporada con un traje rojo, denominado por la marca como un ‘Leo Lurex Tuxedo’, que hace parte de la colección para hombres ‘Givenchy SS18’.

Pero como si su apariencia no fuera lo suficientemente llamativa, su precio lo es aún más; según la página oficial de la marca, cuesta 1,250 libras esterlinas, lo que en pesos colombianos es alrededor de 4’750.000 pesos.

Getty Images

Robbie Williams en Mundial de Rusia 2018