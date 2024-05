Gustavo Petro dio un discurso bastante controversial en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, pues, además de anunciar que romperá relaciones diplomáticas con Israel, se lanzó contra los gobiernos pasados, argumentando que desde sus ideales lo han menospreciado.

“Les da rabia mi color de piel, les da rabia que hubiera nacido en una humilde vivienda, les da rabia que hubiera estudiando en una escuela pública, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público”, dijo.

Fue en ese espacio que el mandatario mencionó a algunos expresidentes de Colombia y familiares de ellos vinculados a la política, a quienes les pidió que “no lo llamen”, indicando que él no pertenece a esa “oligarquía”.

“No les gusta para nada, que no me llame Pastrana ni Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco a esa pseudoaristocracia vestida esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo, pensando que el país no ha cambiado, que el país se tiene que quedar tal como está, pensando que los trabajadores se pueden conducir a latigazo limpio”, indicó.

Gustavo Petro y el duro mensaje a la oposición

En la Plaza de Bolívar, el presidente de la República también habló de la labor de la oposición, pues, además de incluir a Álvaro Uribe y la derecha, metió a los integrantes y simpatizantes de los partidos políticos conservadores y de centro, a quienes señaló de querer tumbar su administración.

“Ya no reconocen el mensaje popular que se dio en las elecciones de 2022. No se dan cuenta, llegaron aquí pensando que esas elecciones no existían, que no existía el presidente, o algo peor, pensaron que llegando hasta la Plaza de Bolívar se podría gritar, como si fuera la gran casa, que había que tumbar al presidente de la República, o que se tenía que morir en uno de sus ataúdes“, precisó.

Y finalizó, diciendo: “No llegaron a decir: ‘vamos a dialogar, compañero presidente’; a decir: ‘estas son nuestra propuestas’; no llegaron a decir: ‘que están equivocados en este punto, lo podemos corregir así’. No, llegaron diciendo que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos.”

