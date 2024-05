La pareja de ‘influencers’ Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda, dueños de la cuenta ‘Mis propias finanzas’, fueron tendencia en las últimas horas por un video en el que hablaron de su nuevo libro ‘Ser rico es fácil (y muy jodido)’.

Y es que el hombre, con la cámara encendida, le contó a su pareja sobre una dedicatoria que reposa en las primeras páginas del ejemplar, causando su sorpresa, ya que no estaba enterada de la situación.

“A mi negrita que dijo que sí cuando éramos unos pelados y teníamos solo sueños. Mantuvo la casa por 2 años cuando decidí emprender y no tenía negocios“, dijo en primer lugar Zuluaga, quien estaba describiendo sus inicios.

Y añadió: “Creyó en este proyecto cuando no existía. Grababa los videos cuando no había trípode. Acompañó el club de lectura los domingos, desde el primer libro, cuando solo se conectaban cinco personas y me paró bolas cuando le pedí que renunciara a su trabajo de gerente para construir juntos algo enorme y de mucho impacto. Este libro, como todo, es gracias a ti”.