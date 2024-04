Luego de una fecha llena de emociones y en la que Pulzo tuvo una transmisión con todos los juegos de manera simultánea, se definieron los 8 mejores equipos del semestre.

Tolima, Bucaramanga, Santa Fe, Deportivo Pereira, La Equidad, Millonarios, Junior y Once Caldas serán los clubes que peleen por quedarse con la estrella en el primer semestre de 2024.

Las emociones que no podrán vivir los hinchas de elencos tradicionales como Nacional, América, Medellín y Deportivo Cali, iniciarán en apenas unos días con los cuadrangulares semifinales.

Cuándo se jugarán los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay 2024-I

Una vez termine el sorteo de Dimayor que dictamine cómo quedarán los dos grupos, estas serán las fechas en las que se disputarán los cuadrangulares:

Fecha 1: miércoles 1 y jueves 2 de mayo

Fecha 2: sábado 4 y domingo 5 de mayo

Fecha 3: sábado 11 y domingo 12 de mayo

Fecha 4: sábado 18 y domingo 19 de mayo

Fecha 5: miércoles 22 y jueves 23 de mayo

Fecha 6: sábado 25 y domingo 26 de mayo

Cuál será la primera fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay I

Grupo A:

Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira

Millonarios

Junior de Barranquilla

Grupo B:

Deportes Tolima

Independiente Santa Fe

La Equidad

Once Caldas

Grupo A fecha 1

Junior vs. Millonarios

Deportes Tolima vs. Bucaramanga

Grupo B fecha 1:

Once Caldas vs. La Equidad

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

Cuándo se jugará la final de Liga Betplay 2024-I

El partido de ida de la final se jugará el próximo 2 de junio, mientras que la serie terminará el domingo 9 de junio, según informó la Dimayor.

