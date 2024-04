La primera semifinal de la temporada 2024 de la Champions League tuvo de todo, pues Bayern Múnich y Real Madrid mostraron lo mejor de sí y por eso el encuentro contó con cuatro goles, dos penaltis, polémicas y mucho más.

(Ver también: Cuándo vuelve a jugar Real Madrid vs. Bayern Múnich; el partido de vuelta será imperdible)

Al final, el compromiso terminó empatado 2-2 gracias a los goles de Harry Kane y Leroy Sané por parte del equipo local, y de Vinicius Jr. para los visitantes, lo que deja con un mejor sabor al conjunto español porque la vuelta será en su estadio dentro de una semana.

Ahora, hay un futbolista en particular del cual se esperaba mucho y es Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, quien ha sido más que importante a lo largo de toda la temporada, pero en los últimos encuentros se ha ido desinflando y por eso no ha vuelto a mostrar su mejor nivel.

Este juego no fue la excepción, pues el futbolista inglés fue titular, pero Carlo Ancelotti lo reemplazó al minuto 75 porque no estaba siendo determinante en el encuentro, pues no hizo remates, completó 44 pases y apenas recibió dos faltas.

Lee También

Jude Bellingham y su maldición contra el Bayern Múnich

Ahora, hay que destacar que además de este mal compromiso, Bellingham tiene algo con el Bayern Múnich que no le deja demostrar su mejor nivel, pues al final los números no lo respaldan y por eso los hinchas están preocupados.

Y es que el mediocampista inglés ha jugado un total de nueve partidos contra el equipo ‘bávaro’, entre su paso por el Borussia Dortmund y ahora el Real Madrid, de los cuales no ha podido ganar ninguno, sino que por el contrario ha sumado siete derrotas y dos empates, contando el de la semifinal de la Champions League.

(Ver también: El increíble registro que tiene Bayern Múnich en Champions que el Real Madrid busca romper)

Esta es una cifra que alegra a los hinchas del conjunto alemán, pero que igual el jugador espera revertir el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League, compromiso en el que buscará clasificar a su primera final del campeonato internacional.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.