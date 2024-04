Por: Gol Caracol

Para la prórroga del partido de este miércoles 17 de abril en Champions League, el DT Pep Guardiola, decidió reemplazar al noruego Erling Haaland para darle paso a Julián Álvarez. Y ahí se armó la conversación en redes.

Y es que el número ‘9’ de los ‘ciudadanos’ no pudo brillar en la serie de cuartos de final contra el Real Madrid y todo porque estuvo bien marcado por la zaga de los españoles, especialmente por Antonio Rüdiger. En el Santiago Bernabéu se fue en blanco, y aunque en el Etihad Stadium estrelló un cabezazo en el palo, no pudo anotarle un gol a los ‘merengues’ mientras estuvo en cancha.

Muchos hinchas del Manchester City reclamaban la presencia de Julián Álvarez por encima de Haaland, ya que podría darle una nueva dinámica al funcionamiento de su equipo.

Aquí el momento de la salida de Erling Haaland para darle paso a Julián Álvarez:

A raíz de que no el noruego no tuvo el mejor de sus presentaciones, en las redes sociales no faltaron los habituales memes.

