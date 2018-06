El hombre habló con La W luego de enterarse de que la aerolínea decidió terminar su contrato de trabajo con el argumento de que afectó la imagen de la empresa al ingerir trago en un lugar prohibido, en Rusia.

Gómez dice que se enteró del escándalo por redes sociales y hasta ahora ve las consecuencias de lo que ocurrió durante el partido en el que la Selección Colombia cayó 2-1 contra Japón.

“No quiero afectar a nadie. Yo estaba tomándome unas cervezas que venden al interior (del estadio) con mi esposa, con tiquetes comprados hace meses y lo único que hago es saludo a unos amigos que los veo, me invitan a subir, saludo, voy donde ellos. Inmediatamente, veo que me están ofreciendo de tomar. Y quedó el video grabado, desafortunado, etc”.

Aclaró también que él no es la persona que ingresó el trago al estadio, solo recibió una copa en la tribuna. También dice que tampoco es el individuo que aparece en el video diciendo: “Aquí burlando la seguridad de los rusos, miren cómo se burla la seguridad de los rusos”.

“Yo en ningún momento dije eso, yo soy la persona que está de gorra de la Selección Colombia con camiseta, de gafas, pintado, y recibo el guaro. Inmediatamente, me volteo y me voy a dirigir a donde estaba sentado”, señala.

Frente a la decisión de Avianca de cancelar su contrato, Luis Felipe Gómez dice que está en vacaciones y que espera ponerse al frente del asunto cuando regrese a Colombia.

“Lo más importante para mí en este momento es mi esposa y amigos que venían con nosotros. No tengo ningún comentario con respecto a lo de la compañía, entiendo que hay un comunicado, me pondré en contacto al regreso de mis vacaciones con ellos para saber cuál es el canal regular a seguir. Yo lo que quiero es dejar el nombre claro mío, de las personas que me conocen y del país. Lo que sea estoy poniendo la cara”, afirmó en entrevista con La W.

Reitera que su error fue recibir el aguardiente. Además, asegura que no tiene conocimiento de que a él y a las otras personas que aparecen en el video les habrían suspendido su identificación de hincha para asistir al estadio.

“La verdad estoy paso a paso, le mandé un email a la Cancillería. Si eso amerita, la sanción hay que acatarla (…) en este momento eso pasa a un segundo plano”, agregó.

Este es el video que circula en redes y en el que Gómez aparece tomando en el estadio: