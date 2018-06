Varios de ellos harán su debut en un Mundial, como Radamel Falcao García, quien fue uno de los primeros jugadores del combinado nacional que se expresó ante sus seguidores con la fe que lo caracteriza.

A Falcao lo siguieron Johan Mojica, Abel Aguilar, James Rodríguez y otro más. Todas las publicaciones en redes sociales de los jugadores de la Selección Colombia coinciden demostrar la unión del plantel, la esperanza que hay por hacer un buen torneo y comenzar con triunfo el mismo.

Estos fueron los mensajes con los que los jugadores de la Selección se reportaron en sus redes sociales horas antes del partido ante Japón:

Finalmente el día llegó. Dios puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. ¡Vamos Colombia! https://t.co/9MOTZE7Y3C Finally, the day has arrived. God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams pic.twitter.com/Y2WqX70r5C

— Radamel Falcao (@FALCAO) June 19, 2018