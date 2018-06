La escuadra ‘azteca’ enfrentará a un equipo que está obligado a ganar para ir a los octavos de final, choque que se podrá seguir a través de los canales Caracol, RCN y Directv.

Entre tanto, en el otro compromiso de esta serie, Corea del Sur, con mínimas opciones de seguir en competencia, enfrentará a Alemania, elenco que también depende de un triunfo para clasificar. Esta contienda irá exclusivamente por Directv.

El artículo continúa abajo

Finalmente, a la 1:00 p.m., el grupo E bajará su telón con Brasil y Serbia luchando entre sí por un cupo para la siguiente fase, contienda en la al equipo del país de la samba le basta un empate, mientras que los balcánicos están obligados a ganar. Este duelo se podrá ver únicamente por Directv.

Además, en el mismo horario y por el mismo cuadrangular, Suiza buscará una victoria que le dé la clasificación ante la ya eliminada selección de Costa Rica, cotejo que también se podrá observar solo por Directv.

Programación completa (miércoles 25 de junio):

Grupo F

9:00 a.m. – México vs. Suecia (Caracol, RCN y Directv)

9:00 a.m. – Corea vs. Alemania (Directv)

Grupo E

1:00 p.m. – Serbia vs. Brasil (Directv)

1:00 p.m. – Suiza vs. Costa Rica (Directv)

Posibles nóminas de México vs. Suecia:

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Miguel Layún y Carlos Vela o Giovani dos Santos, Hirving Lozano y Javier ‘Chicharito’ Hernández o Raúl Jiménez.

Suecia: Olsen; Lustig, Granqvist, Nilsson-Lindelöf y Augustinson; Claesson, Larsson, Ekdal y Forsberg; Berg y Toivonen.

Posibles nóminas de Corea del Sur vs. Alemania:

Corea del Sur: Choo Hyun-woo; Lee Yong, Jang Hyun-soo, Kim Yiung-gwon y Park Joo-hoo; Koo Ja-cheol, Lee Jae-sung, Jung Woo-young; y Kim Shin-wook; Hwang Hee-chan y Son Heung-min.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger o Niklas Süle, Mats Hummels y Jonas Hector; Toni Kroos, Sami Khedira, Marco Reus y Julian Draxler o Mesut Özil; Thomas Müller y Timo Werner.

Posibles nóminas de Serbia vs. Brasil:

Serbia: Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic y Aleksandar Kolarov; Dusan Tadic, Nemanja Matic, Luka Milivojevic y Filip Kostic; Sergej Milinkovic-Savic; y Aleksandar Mitrovic.

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro, Willian, Paulinho y Philippe Coutinho; Neymar; y Gabriel Jesus.

Posibles nóminas de Suiza vs. Costa Rica:

Suiza: Sommer; Lichteiner, Schär, Akanji y Ricardo Rodríguez; Dzemaili, Zuber, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Behrami; y Seferovic.

Costa Rica: Kéylor Navas; Gamboa, Acosta, González y Duarte; Oviedo Venegas, Guzmán y Borges; Bryan Ruiz y Marco Ureña.