“Reconozco a estos tipos de la playa de Marbella. Unos chavales multitareas con recursos”, escribió Lord Sugar sobre el equipo senegalés que batió a Polonia el martes en el Mundial de fútbol por 2-1, en un mensaje en Twitter.

El mensaje iba acompañado de un fotomontaje: el equipo y a sus pies la típica parada de estos vendedores -una sábana en el suelo, y sobre ella bolsos y gafas de sol-, generalmente inmigrantes africanos.

Sugar presenta en la BBC la versión británica de “The Apprentice”, que Donald Trump presentó en Estados Unidos, y que pone a prueba el talento para los negocios. Poco después, Sugar borró el mensaje y dijo que había sido malinterpretado.

“Parece que ha sido interpretado incorrectamente como ofensivo por unas pocas personas”, tuiteó Sugar, insistiendo en que para él era “divertido”, pero aceptando borrarlo.

I misjudged me earlier tweet. It was in no way intended to cause offence, and clearly my attempt at humour has backfired. I have deleted the tweet and am very sorry.

— Lord Sugar (@Lord_Sugar) June 20, 2018