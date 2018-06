Gerard Piqué estuvo en la presentación de la artista colombiana en la ciudad germana de Colonia, en donde ingresó a los camerinos y la mostró saliendo a escena tal y como lo hacía el exboxeador norteamericano Floyd Mayweather, es decir rodeada de colaboradores.

De hecho, así lo publicó el futbolista en una de las historias de su cuenta de Instagram, en donde la dejó ver mientras se dirigía a la tarima con el mensaje “Mayweather is going to de ring (Mayweather está saliendo al ring)”.

Instagram @3gerardpique

Luego de la presentación, Piqué retornó a la selección española para tomar rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde su equipo debutará el 15 de junio ante Portugal en la primera fecha del grupo B, cuadrangular al que además pertenecen Irán y Marruecos.

Entre tanto, la cantante, también en su cuenta de Instagram, emitió una imagen en la que se ven a su esposo e hijos plasmados en un cartel exhibido por el público.

Instagram @shakira

Así se vio a Mayweather llegando al cuadrilátero en su último combate, cuando enfrentó al irlandés Conor MacGregor en la popular ‘Pelea del Silglo’: