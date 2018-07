La misma agrupación aseguró que fueron ellos los que invadieron la cancha durante el partido de la final del Mundial, entre las selecciones de Francia y Croacia.

Según un comunicado de los Pussy Riot, difundido a través de sus redes sociales, los integrantes utilizaron trajes de policías para representar al uniformado que el poeta ruso Dimitry Prigov creó.

THIS. ALL THIS 🙌 pic.twitter.com/tOtCx39owk — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 15, 2018

“El policía celestial, de acuerdo con Prigov, habla en ambos sentidos con Dios mismo. El policía terrenal se prepara para dispersar manifestaciones. El policía celestial toca suavemente una flor en un campo y disfruta de las victorias del equipo de fútbol ruso, mientras que el policía terrenal se siente indiferente a la huelga de hambre de Oleg Sentsov. El policía celestial se levanta como un ejemplo de nación, el policía terrenal lastima a todos”, es uno de los fragmentos que se leen en el comunicado.

La invasión fue un acto de protesta, según se pude leer en el mensaje, pues el Copa Mundial les ha “recordado las posibilidades del policía celestial en la Gran Rusia del futuro, pero el policía terrenal, al entrar en el juego sin reglas, rompe nuestro mundo”, por lo que su interrupción en el juego pretendía exigir que:

Deje que todos los presos políticos sean libres.

No encarcelar por dar “me gusta” en redes sociales.

Terminar con las detenciones ilegales en manifestaciones.

Permitir la competencia política en el país.

No inventar acusaciones criminales y no encarcelar personas sin motivos.

Convertir al policía terrenal en el policía celestial.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hhpic.twitter.com/W8Up9TTKMA — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) 15 de julio de 2018

La banda rusa es una de las agrupaciones internacionales invitadas al evento rockero de Bogotá, que se llevará a cabo entre el 18 y 20 de agosto, en el Parque Simón Bolívar.