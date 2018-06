Luego de reiterarle al japonés que nos ganaron, Epa Colombia le pregunta al hombre de la cara pintada con los colores de la bandera del país del ‘sol naciente’: “¿En Colombia para cuándo?”, a lo que el japonés, que no sabe español, se limita a decir: “En Colombia, en Colombia”.

Pese a tomarle del pelo al decirle “gonolea” al japonés, varios usuarios de la red social dijeron que esto no se puede comparar con la falta de respeto que algunos hinchas colombianos tuvieron con mujeres japonesas al hacerles repetir groserías e insultos contra ellas mismas, aprovechando las barreras del idioma.

“Esa guisa a la q tanto critican es más sincera q cualquier colombiano q esté por allá insultando. A los japoneses ella solo disfruta sanamente con la gente”, opina la usuaria Mónica Acevedo (comentario sin editar).

Otra internauta, Mendoza Ivonne, escribe en defensa de los que puedan haber criticado a Barrera Rojas (sic): “Pero xq se ofenden q le diga gonolea si acá uno se trata así ahora q no sea allá acá nos tratamos de cv gonolea no le veo q halla ofendido a nadie en cambio el otro tipo q trato de perras siii xq a la final ellas no sabían q decían pero gonolea no es tan malo así q dejen vivir”.