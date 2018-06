Aseguró el comunicador en el programa ‘La Polémica’ de Win Sports que se trata de un amigo muy cercano a Pascual Lezcano, el famoso representante de José Pékerman y el llamado poder detrás del poder en la Selección Colombia.

Según Mejía, Capuozzo es el empresario de los jugadores Juan Fernando Quintero, Johan Mojica y José Izquierdo, quienes fueron titulares en el partido del debut de la Tricolor en Rusia ante Japón.

El artículo continúa abajo

El periodista asegura que dicho personaje que se la pasa en la concentración mundialista del combinado cafetero y que pueden preguntarle a Sheyla García, Campo Elías Terán o Pilar Velásquez, quienes día a día están cubriendo la actualidad de la Tricolor en el Mundial, para que confirmen que esto es verdad.

A la vez, Mejía dio su opinión sobre el asunto:

“La dejo ahí. Que cada cual piense lo quiera… A mí me parece que a esa concentración no tendría que entrar ningún empresario. Yo no veo por qué tiene que estar un empresario venezolano, amigo de Pascual, dentro de la Selección”