En consecuencia, el choque entre Francia y Australia, a las 5:00 a.m. y también perteneciente al grupo C, solo irá por la señal cerrada de Directv.

Por otra parte, el estreno de Lionel Messi con Argentina en la Copa del Mundo, ante Islandia en el inicio del grupo D a las 11:00 a.m., tampoco irá por Caracol ni RCN.

Finalmente, la contienda entre Croacia y Nigeria, programada para las 2:00 p.m. y perteneciente al cuadrangular D, también irá por Directv.

Programación competa (sábado 16 de junio):

05:00 a.m. – Francia vs. Australia (Directv)

08:00 a.m. – Argentina vs. Islandia (Directv)

11:00 a.m. – Perú vs. Dinamarca (Directv, Caracol y RCN)

02:00 p.m. – Croacia vs. Nigeria (Directv)