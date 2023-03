Para nadie es un secreto que ‘Westcol’, el reconocido ‘streamer’ de Twitch, ha sido duramente criticado y cuestionado desde que se hicieron virales unas polémicas declaraciones que hizo sobre los gais.

También por sus palabras despectivas hacia Ibagué tuvo fuertes críticas y hasta castigos como ser declarado persona no grata, y ser entutelado.

En este caso, al paisa le preguntaron sobre “qué haría si su amigo Daren se vuelve gay y llena su casa de manes”. Para responder esto, ‘West’ fue contundente y el comentario que dijo fue tomado como ofensivo para muchos internautas e ‘influenciadores’ como Daiky Gamboa, quien salió en defensa de la comunidad LGBTIQ+.

Recientemente, el joven decidió pronunciarse frente a toda la controversia que protagonizó y a través de sus historias aceptó que se equivocó.

“Me siento triste, no les voy a decir que no. Me siento triste porque la gente habla muchas cosas de mí que no son y que yo sé que yo soy una buena persona y me da mucha rabia pana porque yo lucho todos los días por ser una buena persona, pero obviamente entiendo que esto fue un problema grave”, señaló.

Y continuó: “O sea la cagué reduro. No lo hice con intención de ofender o herir a nadie, simplemente tengo un humor muy pesado. He dicho cosas en ‘streaming’ que son muy pesadas y ya lo están juzgando a uno de cosas muy feas”.

Asimismo, el antioqueño manifestó que varios influencers “peores que él” se aprovecharon de su controversia y además, la información fue sacada de contexto.

“Todos esos ‘influencers’ que hablaron de la situación como pueden ser tan doble morales, para que al otro día ya estén subiendo apuestas, publicidades sobre pirámides, robándoles a sus propios seguidores. A mí que me critique y que me hable una persona que se respete y tenga decencia con sus seguidores”, dijo.

Y agregó: “Sí está mal, fue un problema lo que salió de mi boca, pero también está fuera de contexto”.

Por otra parte, también habló de lo que se está comentando en redes de que le cancelaron un contrato y desmintió esto. Según dijo, él no tiene contratos con marcas.

Qué dijo ‘Westcol’ sobre su comentario de Ibagué, la comunidad LGBTIQ+ y Doritos

Tras esto, el antioqueño quiso ser más explícito y horas después compartió otro video en su ‘feed’ donde explicó más en detalle todo lo qué pasó y envió un mensaje directo a la gente que lo sigue.

“Para nosotros hacer chistes negros es muy normal, pero después de qué hubo todo este problema me escribieron familiares, amigos y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía. Entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla que está escuchando ese supuesto chiste”, inició.

Y continuó: “Supongamos que hay un parcerito que todos los días ha estado intentando salir del clóset, y debe ser algo muy frustrante el no poder expresarte como deberías con tu familia, amigos, no poder decir realmente lo que sientes que eres. Y tras de esto, llega un gran huevón y se tira un chiste que él no sabe y pum lo termina más de tirar al fondo, entonces yo me puse a pensar en eso y lo que dije es que ellos están viviendo una lucha y muchos están intentando salir del clóset”.

Seguido de esto, el creador de contenido aceptó su error y habló de su crianza.

“Y desde ese punto me puse a pensar, podemos charlar de muchas cosas, pero no tan pesado. En serio la cagué, reduro y la idea es que tomemos conciencia de esto. Lo entendí, estoy arrepentido, tengo 22 años y crecí en un barrio donde no tenemos valores como muchas otras personas, donde nunca mi mamá me pego un calvazo y me dijo eso está mal, obviamente soy una persona que tras de qué se volvió famosa de la nada, no mide sus palabras y no sé el alcance que puedo llegar a tener”, dijo.

Luego, el chico pidió a las personas que no tomaran tan en serio lo que él decía y no le dieran tanta importancia. Asimismo, indicó que él no puede hacerse responsable de todos los contenidos que se viralizan en las distintas plataformas, pues él trabaja sólo para Twitch.

Por otro parte, el ‘streamer’ también habló de lo que ha sido su carrera digital y contó que lleva cuatro años en el medio y hasta el sol de hoy, no se había dado cuenta de todo el alcance que pueden llegar tener sus palabras.

“Pido perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas, que no les gustó mi comentario, quiero decir que en el momento que lo dije no pensé que era malo. Soy consciente de qué las palabras fueron muy pesadas y hago este video, porque hasta mi mamá me escribió. Fue un comentario desubicado (…) llevo haciendo directos hace cuatro años, he hecho eventos benéficos, especiales deportivos, y quiero aprovechar para darle un espacio en mi plataforma a cualquier persona de la comunidad LGTBI interesada en venir hablar con nosotros porque eso no es un problema mío, sino de la sociedad”, expresó.

Y agregó: “Esta sería mi manera de dar visibilidad a todo este problema y ayudar a enmendar mi error (…) Mi palabra no debe ser tan importante para salir en todos los medios”.

Por último, ‘West’ aseguró que no era una mala persona y que esto lo tomará como lección para mejorar.