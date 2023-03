Hace algunos días, el reconocido ‘streamer’ colombiano Luis Villa más conocido como ‘Westcol’, insultó a la capital del Tolima diciendo que la ciudad nunca será un punto de referencia para un extrajero, que es “una mierd…” y un pueblo apenas en desarrollo.

“Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta… Ni por el hij…. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue* hueco, eso nunca pasará (…) Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie**a”, afirmó.

La ignorancia le brota por los poros, nisiquiera un insultó es necesario, este niño bocón con su paupérrima forma de hablar se insulta a el mismo, @WestCOL_ , ¿porque no viene aquí a nuestra ciudad a sostener lo dicho con argumentos de peso? Lo invito! pic.twitter.com/Q6cVP29ZT0 — Ilegalmente Rubia (@lauralucv) March 22, 2023

No contento con ello, en el en vivo también hizo comentarios despectivos hacia la comunidad LGTBI. “No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balaz* […] deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus maric…”.

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, saltó de inmediato a defender a la ciudad, y declaró a ‘Westcol’ persona non grata:

“Este personajillo desafortunado yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria. Aquí no somos lo que él dijo, somos personas que siguen haciendo esfuerzos por hacer a Ibagué una ciudad competitiva a nivel nacional”, manifestó Hurtado en diálogo con un medio local.

Aunque las palabras fueron bastante ofensivas, el ‘streamer’ no ha ofrecido hasta el momento, disculpas directas, sino que se ha escudado señalando que es un chiste y que no se lo tomen personal. Incluso, arremetió contra el alcalde Hurtado.

“Mira a este ‘backyardigans’ lo que está diciendo, parece un backyardigans”, comenzó la reacción a las palabras del burgomaestre.

“Si él me dice ‘personajillo’, yo le puedo decir ‘backyardigans”. Añadió: “Yo sé que en Ibagué hay problemas, porque gracias a esta ‘funa’ me ha tocado ver muchas personas diciendo ‘ey, las calles, esto de Ibagué, lo otro de Ibagué’, ¿por qué se preocupan por un ‘influencer‘ que no ha visitado la ciudad?”.

‘Westcol’ fue entutelado por polémica con Ibagué

Ahora, la ley cayó sobre la polémica de la mano de los abogados Camilo Acevedo y Mauricio Gutiérrez, quienes interpusiera dos tutelas en contra de Facebook, Instagram, Twitch y el ministerio de las TIC, con el objetivo de que estas plataformas se pronuncien al respecto y tomen acciones contra lo dicho por ‘Westcol’.

Piden que se le retiren las publicaciones que ha realizado, que le hagan algun tipo de sanción y que el joven se retracte de las palabras que expresó contra la ciudad.

“Como ibaguereños nos sentimos en la obligación de abordar o abarcar esta situación desde un marco jurídico y llevarlo hasta la entidad judicial a través de una acción de tutela teniendo en cuenta que sentimos como ibaguereños, tomamos la vocería de miles de personas que generan identidad con esta ciudad, de entutelar por nuestro derecho al buen nombre y a la hora”, manifestó Acevedo.

Las dos tutelas ya fueron admitidas y se le notificó al influencer. De otro lado, la marca Doritos anunció que cortaron relaciones con el joven, quien era imagen y participaba en campañas de publicidad, un jugoso negocio que se cayó.

Conozca las palabras de los abogados y toda la historia en el siguiente video: