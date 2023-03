Hace algunas semanas, el artista Juan Duque se volvió tema de conversación en las redes porque confirmó públicamente que se dio una oportunidad al amor, pues reveló que tiene nueva novia.

Cabe destacar que el artista contó este hecho a través de sus historias de Instagram, en una interacción de preguntas que realizó con sus seguidores.

En ese entonces, a Duque le preguntaron por qué escondía a su nueva chica. Sin embargo, él aclaró que simplemente la tenía alejada del ojo público por su salud mental.

Al parecer, el paisa no quiere que se repitan las mismas cosas que sucedieron en su anterior relación con Lina Tejeiro, la cuál se expuso públicamente, y al final esto permitió que muchos comentaran sobre sus cosas íntimas.

Recientemente, el artista volvió a dar de qué hablar por el tema de su nueva pareja porque se supo que un seguidor le insinuó que él no la mostraba porque ella no era famosa.

Cabe aclarar que esto ocurrió en otra actividad de preguntas que realizó Juan a través de su cuenta de Instagram y allí, él no dejó pasar desapercibido dicho comentario.

En esta oportunidad, el antioqueño decidió responder sin tapujo y aclaró que no era así.

“En nada influye que sea famosa o que no sea famosa, puede ser la mujer más famosa de este planeta, si ella dice que no quiere hacer pública su relación y exponerla también es muy respetable, y muy válido y muy sano. Así que por ese lado no es”, explicó.