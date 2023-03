Luego de las declaraciones del ‘influencer‘ conocido como ‘Westcol’, en las que insulta a la capital musical, la polémica ha aumentado entre él y los ibaguereños que defienden su ciudad.

En un primer momento, ‘Westcol’ dice que Ibagué nunca será un punto de referencia para un extrajero, que es “una mie…” y un pueblo apenas en desarrollo.

“¿Usted cree que allá le van a decir “Ibagué” “Cúcuta?”, “Ni por el Hphhhhh” “siempre van a mencionar a Medellín”, “Que los tomen como referente, nunca va a pasar, para que lo sepan”, “Para los de Ibagué que viven en ese put** hueco, eso no pasará jamás, para que lo sepan”, “Solo quiero que lo sepan y me encanta decirlo”.

Tras hacerse viral sus declaraciones, residentes de tierras ‘pijao’ convocaron una tendencia denominada #Ibaguéserespeta, en la que defendían la ciudad ante los insultos de ‘Westcol’, algo que él no dejó pasar y los tildó de crsistalinos.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Luis Villa, nombre de pila del ‘influencer’, denunció que una familia “rica” lo amenazó de muerte, por lo que había aumentado la seguridad personal.

Alcalde de Ibagué declaró “persona no grata” a ‘Westcol’

Todos los ibaguereños rechazaron la actitud y comentarios de Villa y el alcalde Hurtado no dudó en respaldar a su ciudad:

“Este personajillo desafortunado yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria. Aquí no somos lo que él dijo, somos personas que siguen haciendo esfuerzos por hacer a Ibagué una ciudad competitiva a nivel nacional”, manifestó Hurtado en diálogo con un medio local.

Westcol arremete contra el alcalde de Ibagué

En un reciente vídeo publicado en redes sociales, el creador de contenido se volvió a referir sobre el tema y trató de forma despectiva al Andrés Hurtado, mandatario de los ibaguereños.

“Mira a este ‘backyardigans’ lo que está diciendo, parece un backyardigans”, comenzó la reacción a las palabras del burgomaestre. “Si él me dice ‘personajillo’, yo le puedo decir ‘backyardigans’”.

Prosiguió diciendo que no debería preocuparse por un ‘influencer’ como él, por el contrario, le recomienda encargarse de los problemas de la ciudad: “Yo sé que en Ibagué hay problemas, porque gracias a esta ‘funa’ me ha tocado ver muchas personas diciendo ‘ey, las calles, esto de Ibagué, lo otro de Ibagué’, ¿por qué se preocupan por un ‘influencer’ que que no ha visitado la ciudad.”

Finalmente, ‘Westcol’ afirma que no le han dado tiempo de conocer la ciudad y le enoja que todo se lo tomen personal.