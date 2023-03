Para nadie es un secreto que en días pasados ‘Westcol’, el conocido ‘streamer’ de Twitch, se convirtió en blanco de críticas por unas declaraciones que hizo en una de sus transmisiones sobre Ibagué.

En ese entonces, el joven indicó que dicha ciudad era “un hueco” y además, agradeció no haber nacido en la capital del departamento del Tolima. Luego de eso fue declarado persona no grata en la capital musical de Colombia.

Y agregó: “La vida a veces es cruel, a veces estamos mal, pero no nacimos en Ibagué, no nacimos allá. Gracias a Dios la estamos rompiendo”.



En efecto, estas palabras del paisa causaron gran revuelo en las plataformas digitales y a pesar de que luego él decidió reaccionar y comentar que todo había sido en broma, los internautas siguieron criticándolo. El ‘streamer’ hasta aseguró que recibió una amenaza de una familia rica de Ibagué.

Y es importante destacar, que recientemente volvió a ocurrir otra polémica en torno a ‘Westcol’ que lo ubicó de nuevo en el ojo del huracán. En esta oportunidad, se hicieron virales otras palabras que dijo el antioqueño y que fueron tomadas como ofensivas y homofóbicas.

Según se supo, todo inició porque un seguidor le preguntó al chico: “¿Qué harías si Daren se vuelve gay y empieza a llenar la casa de manes?”.

Ante esto, el ‘streamer’ hizo cara de sorpresa e inmediatamente reaccionó al interrogante.

“No nunca, eso si no papi. Huevón pueden decirme lo que quieran bro, pero eso si no va conmigo. ‘Ah, ‘Westcol’ es un homofóbico’ cero perro, o sea que hagan sus mier… y que sea caco…, pero que me traiga acá a otro man ni por el pu…”, inició.