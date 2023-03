Después de que se volviera viral un video de una transmisión por diferentes plataformas, en las que ‘Westcol’ insulta y habla de muy mala forma de la ciudad de Ibagué, el caso ha escalado bastante. Y a pesar de que él mismo dijo que hubo supuestas amenazas en su contra, en sus historias de Instagram empeora el ambiente y hasta mencionó al alcalde.

En la tarde del lunes 27 de marzo de 2023, se vieron varias actualizaciones, mensajes, videos e imágenes, en el perfil de Instagram del polémico joven, muy popular en jóvenes y personas que generalmente consumen contenidos en Twitch. Pero cuando muchos pensaban que podía recular o retractarse, terminó ‘redoblando la apuesta’ en contra de la capital tolimense y su máxima autoridad.

En una primera imagen, que salía de la captura de pantalla de unas declaraciones que dio Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, el joven sumó un mensaje con risas y se entendía como si fuera sarcasmo: “Parce, no me van a dejar entrar a Ibagué ja, ja, ja”. Y esa sensación de burla se confirmó cuando después apareció un video de un supuesto domiciliario sobre un caballo: “Didifood en Ibagué”.

Pero si las imágenes no fueran suficientes o claras, después hubo un video en el que ‘Westcol’ habla y le manda un mensaje al mandatario de la ‘capital musical’:

“Buenas tardes, a todos. En especial al hermosísimo Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, que no me va a cerrar las puertas en su ciudad ¿sí o no?… No, Andrés, por favor, de buena. Yo quiero ir, era un chistesito pequeño, a lo bien, no me haga meter en problemas con la gente de Ibagué. Se lo ruego, soy una persona de bien”.