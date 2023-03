Aída Victoria Merlano, la creadora de contenido, recientemente capturó la atención de sus más de 4 millones de seguidores en Instagram porque compartió un reflexivo video en el que habló sobre la polémica que se formó por los supuestos comentarios homofóbicos que dijeron algunos creadores digitales.

Cabe destacar que hace algunas horas se volvió tendencia una declaración que realizó su exnovio, Westcol, en Twitch y al parecer, Aída quiso referirse al tema en sus redes sociales.

(Lea también: “Llevamos siglos luchando”: ‘influencer’, fúrico con Westcol por atacar a comunidad gay)

En este caso, la joven señaló que quería enviar un mensaje a aquellos que permiten que este tipo de declaraciones los definan.

“Últimamente se han viralizado unos clips homofóbicos por parte de algunos creadores de contenido, unos desde la tontería y otros desde la religión, pero a mí más importante que salir a responderles me pareció de pronto hablar de las personas que al día de hoy todavía permiten que estos comentarios de rechazo los definan”, inició.

Seguido de esto, la ‘instagrammer’ habló de una experiencia personal que vivió al decir que sentía gusto por las mujeres.

“Yo hace tres años tuve la valentía de salir públicamente a decir que aunque mi interés romántico estaba en los hombres, también me atraen las mujeres y eso realmente detrás de la pantalla me trajo consecuencias, entre esas que me peleé tan fuerte en una llamada con alguien a quien amo tanto, que su rechazo me hundió en una depresión a lo largo de seis meses y me llevó a tener que estar medicada”, confesó.

Y agregó: “Yo que públicamente siempre he exhibido a parejas hombres, no me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género personas, que se sienten incómodas en su piel o esas personas en general que en búsqueda de su identidad también terminan recibiendo el rechazo de su familia”, dijo Merlano.

Tras esto, Merlano indicó que la misma sociedad que rechazaba a las personas era la misma que realizaba actos incoherentes.

“Sociedad que les enseña a las personas a tener una moral pública y una moral privada, si esa es la sociedad que te rechaza yo creo que día de hoy que es un elogio no va a ser parte de eso”, aseguró.

(Vea también: Aída V. Merlano anda callejeando y responde a quienes preguntan si tiene casa por cárcel)

Luego, la barranquillera habló de pasajes bíblicos, habló del pecado y finalmente, indicó que lo que importaba eran los corazones y solo Dios sabía lo que había dentro de estos. Adicionalmente, indicó que lo importante era amar al prójimo.

“Nunca permitas que alguien te enjuicie, ni por estupidez, ni por religión”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Por último, conviene señalar que muchos de sus seguidores aseguraron que la barranquillera habló de la polémica de su exnovio debido a que su mejor amigo, Diego Camacho, reaccionó a las controversiales declaraciones que realizó Westcol.

Para esta ocasión, Camacho quiso enviar un mensaje de apoyo a aquellos que se sintieron denigrados con las palabras del ‘streamer’.

“Existen muchas personas como Westcol que no conocen de límites, no conocen de responsabilidad, que presuntamente incitan al odio y la violencia de una comunidad, que no leen los comentarios que sus seguidores les dejan en Twitter (…) Pero también existen personas maravillosas que te van a amar, admirar, que te quede bien claro que tu felicidad está por encima de cualquier miedo o persona de tu alrededor”, expresó.

Además, concluyó diciendo que para él, el paisa sí era homofóbico.

“Y con base a los videos que he visto hasta el día de hoy, me atrevería a decir que Westcol es homofóbico, y el primer paso es aceptar que lo eres”, indicó.