Ricardo Montaner, ícono de la música romántica, despertó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video haciendo ejercicio. Algunos interpretaron su apariencia física como señal de una posible enfermedad, lo que desató rumores en redes sociales.

(Vea también: Ricardo Montaner, en líos por pago a sus empleados; su hijo salió a desmentir rumores)

Según informó Univisión en su espacio de entretenimiento, algunos seguidores llegaron a pensar que el cantante estaría atravesando una enfermedad, luego de que el propio Montaner compartiera un video en el que aparece ejercitándose y cantando. En la grabación, publicada el pasado 10 de septiembre, se observa al artista en medio de una rutina física mientras entona alabanzas a Dios.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famosos (@univisionfamosos)

Sin embargo, varios usuarios interpretaron su aspecto físico como el de un hombre mayor y visiblemente desgastado, lo que alimentó rumores sobre un posible problema de salud. La situación se intensificó cuando coincidió con la celebración de su cumpleaños número 68, fecha en la que Montaner expresó públicamente su deseo de volver a cantar para su público con la misma fuerza de siempre y dejando en manos de Dios el tiempo para hacerlo.

Las especulaciones crecieron rápidamente y se multiplicaron los comentarios en redes sociales. Algunos fans mostraron preocupación, asegurando que lo notaban demasiado delgado y frágil, lo que despertó temores sobre su bienestar. Sin embargo, la periodista Carolina Sandoval, del programa ‘Siéntese quien pueda‘, decidió indagar directamente con personas cercanas al cantante para confirmar o desmentir la información.

“Me comuniqué con alguien muy cercano a su círculo y le dije: ‘Mira, están diciendo que Montaner está enfermo’. Y me respondió: ‘No, chica, lo que pasa es que está flaco’”, relató la periodista, descartando así que el intérprete de ‘Me va a extrañar‘ estuviera enfrentando una enfermedad grave.

Los mensajes de sus seguidores también incluyeron palabras de aliento y admiración hacia su disciplina y espiritualidad. Comentarios como: “Casi 70 años y está lleno de salud y vitalidad, larga vida para este gran ser humano”, “Excelente manera de hacer plancha, gran artista” o “Dios bendiga a esta pareja maravillosa”, reflejaron el cariño que el público siente por él y el respeto a la relación que mantiene con su esposa, Marlene Rodríguez.

Lejos de apagarse, Montaner sigue demostrando que la música y la fe ocupan un lugar central en su vida. Aunque su aspecto físico haya causado opiniones divididas, el artista ha dejado claro que se mantiene activo, agradecido y confiado en Dios, reafirmando su conexión con los fans que lo acompañan desde hace más de cuatro décadas.

¿Cuántas nacionalidades tiene Ricardo Montaner?

El cantante Ricardo Montaner, ícono de la música romántica, posee tres nacionalidades que reflejan su historia personal y artística. Nació en Valentín Alsina, Buenos Aires, por lo que es argentino de nacimiento.

En su niñez se trasladó a Maracaibo, Venezuela, país en el que creció y consolidó gran parte de su carrera musical.

Además, en 2021 recibió la nacionalidad colombiana, reconocimiento otorgado por su estrecha relación con este país, donde reside junto a su familia y mantiene un vínculo cercano con sus seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.