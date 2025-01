La familia Montaner se ha convertido en una figura del entretenimiento en Latinoamérica, al punto de que han llevado parte de su vida a un ‘reality’ show que se ha vuelto muy popular, no obstante, sorprendieron a sus fanáticos al dar a conocer que murió uno de sus seres queridos.

Por medio de un mensaje en X, Ricardo Montaner dio a conocer la lamentable noticia de que uno de los integrantes de su familia falleció el pasado 4 de enero de 2025, pocos días después de que se celebrara el inicio de un nuevo año.

“Escribo esto, en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido Rodolfo Rodríguez Miranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa. Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”, escribió el cantante, quien se mostró bastante afectado ante este hecho.