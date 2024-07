Camilo Echeverry ha sido reconocido en el mundo entero por su música, pero también por la familia que tiene. Conoció a Evaluna en 2014 cuando los mandaron a ser presentadores de un champú y el amor nació un año después.

La pareja ha construido una comunidad gigante que los admira por el hogar que han creado, pues desde que eran muy pequeños soñaron en tener la casa que hoy en día tienen.

Sin embargo, en redes sociales vienen sonando algunos rumores sobre el gusto del colombiano por una mujer argentina. No cualquiera, sino la misma esposa de su cuñado Ricky Montaner, Stefanía Roitman.

Dichos comentarios por parte de usuarios en Internet empezaron a ser publicados en redes sociales por ciertos comportamientos y acercamientos entre los dos famosos.

De hecho, varios usuarios señalan que Camilo fue coqueto con ella en una entrevista que la misma Roitman le hizo, pues comentó:

“Yo te prejuzgué a ti, te digo la verdad. Yo te prejuzgué por guapa , yo estaba ahí y de repente ‘esta chica muy guapa’ y yo no tenía el contexto de nada, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo lo que pensé varias cosas, dije: ‘Es muy guapa, debe ser una mamera de persona’, porque las mujeres muy guapas a veces son como el prejuicio, o ‘no debe ser tan interesante’, debe ser solo porque claro, dicen: ‘Mientras más guapa, menos interesante y mientras más guapa, pues menos profunda’”.

Pero todo se trataría de una dinámica de la familia, teniendo en cuenta que todos los Montaner suelen ser bastante cariñosos entre ellos, por lo que no habría nada más allá de una relación familiar y de amistad.

