La famosa pareja, que ha sido mediática durante su relación y el embarazo de su primera hija, Índigo, que actualmente tiene 2 años, ahora despertó preocupación por un fuerte percance en el embarazo de su segundo hijo.

Los artistas estuvieron en la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, donde se les vio compartiendo con grandes artistas como: Carlos Vives y ‘Poncho’ Zuleta.

Camilo, en una entrevista con al podcast ‘40 Copas de Roberto Cardona’, contó cómo sucedió el hecho que puso en complicaciones a Evaluna y a Amaranto, nombre del bebé que viene en camino.

Así fue la caída de Evaluna Montaner

“Estábamos en el taller creativo, allí colgué unas hamacas para parchar. Nosotros andamos con nuestra hija Índigo para todo lado. Yo estaba en reunión y a mi esposa le encanta montarse para dormirla”, indicó Echeverry.

De un momento a otro, sintió la fuerte caída: “En una bodega industrial, con piso de concreto. Miro y no está mi esposa, no está mi hija y la escucho llorar. Lo vi todo oscuro, esos son los momenticos que son pendejos, pero pueden ser mortales. Mi esposa estaba llorando en silencio, asustada. Tú no quieres que tu esposa con seis meses de embarazo se caiga de una hamaca”.

“A mí se me vino el mundo encima. Se me pasó todo el universo. Nos acostamos un momento con miedo a decir: ¿y Amaranto? Al final todo perfecto. Amaranto pateó perfecto, todo estaba rebien”, concluyó el cantante.

Acá, la entrevista con Camilo:

Fueron varios días los que la pareja estuvo con preocupación y pendientes al estado del bebé, al final no sucedió de lo que se tuvieran que lamentar.

