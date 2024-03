Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se preparan para recibir a su segundo hijo Amaranto, después de dos años de haber tenido a su primera hija Índigo. El anuncio lo hicieron este año a través de una publicación en Instagram, donde compartieron un poema que había escrito Camilo para su esposa y futuro hijo.

“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y, un par de semanas después, supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Oficialmente, los Echeverry-Reglero somos cuatro”, escribieron en las diferentes redes sociales. En ese momento también confirmaron que su segundo hijo se llamaría Amaranto.

Recientemente, el artista confesó que está estudiando y aprendiendo los cuidados y atenciones necesarios para atender a Evaluna en su segundo parto. Así lo confesó en una entrevista para el programa Molusco TV en Adolescentes Podcast.

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, agregó.