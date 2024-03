Actualmente, Greeicy Rendón y Camilo Echeverry tienen carreras exitosas en la música y los medios, pero no todos saben o recuerdan que en su momento compitieron en la segunda temporada del ‘Factor Xs’ del Canal RCN. En esa edición del año 2007 ganó el joven paisa y la caleña salió a mitad de competencia.

Pues ahora, cuando han pasado casi 17 años y ha pasado mucho en las vidas artísticas de cada uno, ella se atrevió a hablar de lo que pensaba en ese momento con el fenómeno que se vivía por Camilo en cada gala o presentación. Él era el más elogiado y el favorito de muchos, tanto así que lo llevaron a ganar y desde ese momento empezó su camino en ascenso.

En una entrevista descontracturada y relajada con el personaje Juanpis González, creación del comediante Alejandro Riaño, Greeicy habló de ese momento y lo que pasaba por su cabeza al ver lo que causaba Camilo. Y como ahora es jurado de ‘La voz kids’ de Caracol Televisión, tiene más argumentos para hablar del tema.

En un principio dijo lo que ha sido llevar una carrera en paralelo con la del Nacido en Medellín, iniciando al mismo tiempo y en el mismo programa:

Y como siempre, este tipo de concursos daban para polémicas sobre el ganador o los eliminados, pero la propia Greeicy confiesa lo que veían en Camilo Echeverry, desde adentro de la competencia:

Además, con mucha sinceridad, la actual integrante de ‘La voz kids’ se refirió a la posibilidad que hay de triunfo después de pasar por esos concursos y oportunidades en los medios:

“En los ‘realities’ uno dice: ‘¿Qué va a pasar después de esto?’ Uno sabe que existe la posibilidad de que hasta ahí llegue, no tu camino en la música, porque podés vivir de la música y no ser el más reconocido del mundo. Vivir de la música, no necesariamente es ser el ‘Top 1’. Hay gente que vive de la música, es feliz y no los conocemos”.