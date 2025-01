Así como ‘Heredero’ hizo público un problema, se divulgó la muerte de un familiar de Ricardo Montaner en el comienzo de 2025. Lo cierto es que el hombre tuvo un peso especial.

La muerte de Rodolfo Rodríguez Miranda, cuñado de Ricardo Montaner y tío mayor de Evaluna (esposa de Camilo Echeverry), provocó la sorpresa y dolor dentro de la reconocida familia.

De hecho, el artista venezolano aprovechó para exponer la trascendencia que tuvo el fallecido familiar dentro de su vida profesional y personal, en medio de la nostalgia y reconocimiento.

El cuñado de Ricardo Montaner era presidente de los circuitos radiales AM Center y FM Center y, en su papel de empresario, fue determinante para la carrera del ídolo venezolano, según contó.

“Él fue quien me sacó de abajo. Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música. Él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”, recordó el intérprete de ‘Me va a extrañar’.