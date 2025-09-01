La actriz Aura Helena Prada, recordada por su trayectoria en la televisión colombiana, regresó al país y habló con sinceridad sobre lo que ha sido su vida en los últimos años. Tras una etapa en la que las propuestas para la pantalla pequeña se redujeron drásticamente, decidió mudarse a México en busca de nuevas oportunidades.

Sin embargo, su regreso a Colombia viene acompañado de reflexiones profundas sobre su carrera, su vida personal y la manera en la que ha aprendido a reinventarse.

El teatro se ha convertido en un espacio vital para ella, un lugar donde se reconecta con su esencia artística y con el público. Más allá de las tablas, también encontró en la un escenario de acción, desempeñándose como presidenta de Actores Sociedad Colombiana de Gestión y trabajando intensamente en defensa de sus colegas.

La artista también fue honesta sobre la dificultad de vivir exclusivamente de la actuación en un país como Colombia:

“Hay épocas en que tienes más trabajo y otras en que no. En esas épocas de vacas gordas fui muy juiciosa: ahorré, compré cositas que hoy me dan ingresos por arriendo. Si no hubiera sido así, vivir de la actuación sería imposible”, confesó. Esa disciplina financiera le ha permitido sostenerse durante los periodos de menor actividad artística.

Su vida, sin embargo, no gira únicamente alrededor de la actuación. Con entusiasmo reveló que le apasiona estudiar y mantenerse activa en diferentes campos: hace corrección de texto y tipográfica, ha practicado métodos de sanación, ha profundizado en astrología y dedica tiempo a cultivar su bienestar emocional.

“Aburrirme no me aburro. Creo que sanarnos emocionalmente tiene repercusiones importantes en la versión que somos cada día”, expresó.

¿Con quién está casada Aura Helena Prada?

En el plano personal, Aura Helena también compartió un aspecto íntimo: su proceso tras el fin de una relación amorosa. Rompió hace 15 meses con el español Cándido Nieto, con quien estuvo viviendo siete años. Aunque fue una etapa dolorosa, hoy se siente tranquila: “Mi corazón está sano. Tenemos una relación bonita, nos queremos y ya veremos si mi corazón vuelve a activarse. Espero encontrar el amor muy pronto”.

Sobre ese vínculo, la actriz lo definió en una entrevista con ‘Bravissimo’ como un encuentro de almas que, aunque terminó, cumplió un propósito en su vida. “Éramos el espejo del otro y de alguna manera cumplimos ese papel”, dijo, dejando ver la madurez con la que afronta sus rupturas.

Al describirse, Prada se muestra como una mujer apasionada por los temas sociales, sensible y con un corazón abierto a conectar con las personas sin complicaciones. Su filosofía de vida se resume en fluir, en aceptar los cambios y en comprender que cada etapa llega con un propósito distinto.

Hoy, de vuelta en su país hace dos años, Aura Helena Prada vive un momento de introspección y renacimiento. Mientras disfruta de su paso por el teatro, mantiene la esperanza de que nuevas oportunidades en televisión lleguen pronto. Entre tanto, sigue construyendo su vida desde la disciplina, el aprendizaje constante y la búsqueda de equilibrio entre lo profesional y lo personal.

